L'entreprise spécialisée en transport hors-norme procède à l'inspection de la remorque impliquée dans l'accident ainsi que d'une deuxième remorque du même modèle.

Selon le président de l'entreprise, Jean-Luc Bellemare, c'est le mécanisme d'arrimage entre la remorque et la tour d'éolienne qui s'est brisé.

Des modifications seront apportées à l'arrimage et à l'équipement au cours de la journée, mardi.

M. Bellemare soutient que les activités pourraient reprendre dès mercredi, alors que les camions-remorques regagneraient la route. « Les solutions ont déjà été apportées et étudiées hier. Le nouveau matériel est déjà arrivé à Matane », ajoute-t-il.



À l'heure actuelle, l'entreprise évalue le système d'ingénierie et ses capacités. « Présentement, les boulons et les supports pour lever la tour sont de grade 8, il a 8 boulons de 100 000 livres de capacité, donc, on devrait avoir un facteur de sécurité qui devrait être multiplié par 3 ou 4 », explique M. Bellemare.

C'est la première fois que l'entreprise a un accident avec un chargement éolien.

Transport Bellemare international compte à son actif 19 000 voyages de pièces d'éolienne.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse