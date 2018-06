La nouvelle a été annoncée par un communiqué du Groupe Birks mardi matin.

L'établissement d'une superficie de 7700 pieds carrés héberge désormais des boutiques de grandes marques internationales de joaillerie, en plus des collections Birks. Des marques horlogères de luxe sont également représentées.

La firme d'architecture montréalaise Aedifica a collaboré avec Birks au réaménagement de l'espace du magasin de la rue Sainte-Catherine Ouest.

Des détails architecturaux originaux du magasin construit en 1894 sont mis en valeur. Les dirigeants ont voulu ajouter à l'établissement des touches contemporaines, avec des couleurs plus claires, du mobilier et des présentoirs modernes, une lumière naturelle accrue et une disposition plus aérée.

L'immeuble continuera toutefois à faire l'objet de travaux, notamment dans le but d'accueillir un hôtel et un bistro.

Le Groupe Birks exploite 28 magasins répartis dans la plupart des grandes villes du Canada. Il possède notamment des succursales à Laval et à Pointe-Claire, dans l'Ouest-de-l'Île.