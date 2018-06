Le plan de la compagnie d’électricité doit coûter 133 millions de dollars.

La Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse prévoit que les économies qui seront réalisées dépasseront les coûts d’implantation de ces compteurs.

La Commission suggère que des économies de 56,8 millions de dollars seront réalisées dans les 20 prochaines années, principalement en éliminant la nécessité de faire déplacer un employé pour relever le compteur d’une habitation. Elle anticipe d’ailleurs que 72 postes deviendront ainsi superflus.

La promesse de factures à la baisse pour les clients

L’usage de compteurs intelligents pourrait valoir à certains clients une facture à la baisse. Des 56,8 millions de dollars d’économies anticipées, une somme de 27 millions de dollars serait épargnée par les clients.

En plus de pouvoir connaître la consommation d’électricité d’un client sans faire déplacer un employé, Nova Scotia Power dit qu’elle pourra repérer une panne instantanément et croit que cela lui permettra d’y remédier plus efficacement.

Le choix de conserver son compteur actuel

Les clients auront le choix de conserver leur compteur actuel et de se soustraire à l'installation d'un compteur intelligent.

Un compteur électrique. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

Nova Scotia Power doit soumettre à la Commission des services publics d’ici le 31 août les détails de ce qu’il en coûterait à un consommateur qui voudrait conserver son compteur actuel. Ces informations devront être communiquées au client qui refuse l’installation d’un compteur intelligent.

L’installation des compteurs intelligents en Nouvelle-Écosse doit débuter en janvier 2019 et doit être complétée à la fin de 2020.