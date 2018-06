Ces manœuvres militaires annuelles à grand déploiement s’inscrivent dans le cadre du traité de défense mutuelle signé par Washington et Séoul en 1953, après la guerre de Corée. Elles ont toujours été vivement décriées par Pyongyang, qui y voit un prélude en vue d’une invasion de la Corée du Nord et une justification pour développer son arsenal nucléaire.

Le dernier exercice militaire conjoint annuel Max Thunder, tenu en mai, a d'ailleurs failli faire capoter le sommet de Singapour. Le régime nord-coréen disait y voir une « provocation militaire délibérée » et une « récusation flagrante » de la déclaration commune signée par les deux Corées le 27 avril.

En conférence de presse mardi soir à Singapour, Donald Trump a justifié cet arrêt des exercices en soutenant qu’il était « inapproprié de faire des jeux de guerre » alors qu’un « accord global » sur la dénucléarisation de la Corée du Nord est négocié. Ils pourraient reprendre si les négociations avec Pyongyang ne se déroulent pas comme prévu, a-t-il précisé.

Alors que nous sommes en train de négocier un accord global, très complet, je crois qu'il n'est pas approprié de faire des jeux de guerre. [...] C'est quelque chose qu’ils [les Nord-Coréens] apprécient beaucoup. Donald Trump, en conférence de presse, après sa rencontre avec Kim Jong-un

« Les jeux de guerres sont chers, nous en payons la majeure partie, nous faisons venir des bombardiers de Guam », a-t-il ajouté, faisant valoir un argument économique plutôt que politique. « J'en connais beaucoup sur les avions, c'est très cher. »

M. Trump a aussi évoqué un possible retrait des près de 30 000 soldats américains toujours stationnés en Corée du Sud. « Je veux que nos soldats partent. Je veux ramener nos soldats à la maison », a-t-il commenté. « Mais ça ne fait pas partie de l’équation pour le moment. J’espère que ce sera éventuellement le cas », a-t-il ajouté.

Il est à noter que la fin des exercices militaires conjoints n’est pas inscrite dans la déclaration conjointe de MM. Trump et Kim. La décision du Nord de détruire « très bientôt » un site d’essais de missiles « majeur », annoncée par M. Trump, n’y figure d’ailleurs pas davantage.

Une décision qui suscite la perplexité

À Séoul, la présidence sud-coréenne a manifestement été prise de court par l’annonce de la fin des exercices militaires conjoints.

« Nous devons établir le sens précis ou les intentions contenues dans les remarques du président Trump », a commenté un porte-parole du président Moon Jae-in.

L'état-major des forces américaines en Corée du Sud (USFK) n'a pour l'instant « pas reçu de consignes actualisées sur la conduite ou la cessation des exercices d'entraînement », a indiqué une porte-parole, la lieutenante-colonelle Jennifer Lovett, dans un communiqué.

« En coordination avec nos partenaire de la ROK (l'armée sud-coréenne), nous maintenons notre position militaire actuelle jusqu'à ce que nous recevions des consignes actualisées du département de la Défense et/ou du commandement indo-pacifique. »

Alors que les tensions entre Washington et Pyongyang étaient vives, en novembre dernier, l'armée américaine avait déployé trois portes-avions et d'autres bâtiments de guerre à proximité de la Corée du Sud. Il s'agit d'une première depuis une décennie. Le président Trump avait indiqué qu'un sous-marin nucléaire était aussi de la partie. Photo : Getty Images/Ministère sud-coréen de la Défense

Une « concession importante » qui surprend

Selon Benoit Hardy-Chartrand, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, cette décision est l’une des « concessions quand même assez importantes » faites à la Corée du Nord par M. Trump dans le cadre du sommet de Singapour.

« La décision de ne plus faire d’exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud […] est une demande très importante de la Corée du Nord », a-t-il déclaré à Gravel le matin. Qui plus est, un retrait des troupes américaines de la Corée du Sud, « aurait énormément de conséquences dans toute la région, et pas seulement sur la péninsule coréenne ».

« On se demande ce que la Corée du Nord a offert en contrepartie, ce n’est pas très clair », commente M. Hardy-Chartrand, qui est aussi professeur au Département d'affaires internationales de l'Université Temple, à Tokyo.

Ce point de vue est aussi partagé par Michael Hayden, qui a été tour à tour général dans l’armée américaine, directeur de la National Security Agency (NSA) dans l’administration Clinton et directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) dans l’administration Bush fils.

« À l’évidence, le président a jugé qu’il avait besoin de cette concession pour que le processus aille de l’avant », a-t-il commenté sur CNN. « Mais c’est la seule concession qui a été faite dans les pourparlers. Les Nord-Coréens n’ont rien avancé de nouveau. »

« Le nouvel élément est que nous avons accepté de mettre fin à notre cycle annuel d’exercices avec nos alliés sud-coréens », a-t-il poursuivi. « C’est vraiment une concession assez importante. J’ai fait deux séjours en Corée du Sud, et vous pouviez ajuster vos montres en fonction du calendrier des exercices.

« Toute la défense de la Corée du Sud s’appuie sur notre capacité - et sur la connaissance de notre capacité par les Sud-Coréens et les Nord-Coréens – à expédier des forces dans la péninsule rapidement pour la défense de la Corée du Sud », a ajouté dit M. Hayden.

C’est pour ça que nous faisons ces exercices. C’est pour la défense de la Corée du Sud. Quand le président les qualifie de "provocants", malheureusement, il emprunte le langage de la machine propagandiste de la Corée du Nord. Michael Hayden, ex-directeur de la CIA

Kelly Magsamen, du Center for American Progress, un institut d’études et de recherches de tendance progressiste, abonde dans le même sens.

« Nous sommes très inquiets du signal qu’envoie Trump en disant que nos exercices de défense conjoints sont "provocants" », écrit cette ancienne membre du Conseil de sécurité nationale sous les administrations Bush et Obama dans une note de réflexion publiée mardi matin.

« Cela continue le modèle troublant qui mine nos alliances démocratiques tout en encensant nos adversaires ».

Je ne crois pas que Kim Jong-un a concédé quoique ce soit qu'il n'avait pas déjà concédé. [...] Je n'appelerais même pas ça une déclaration [conjointe], c'est une re-déclaration. Christopher Hill, ambassadeur américain en Corée du Sud sous l'administration Obama

« Nous nous attendions à un fiasco, mais c’est encore pire que ce à quoi nous nous attendions », a pour sa part commenté le directeur de Korea Risk Group, Andrei Lankov, l’un des spécialistes de la Corée du Nord les plus réputés.

« La déclaration [conjointe] est essentiellement dénuée de sens. Les Américains auraient pu arracher de sérieuses concessions, mais ça n’a pas été fait. Les Nord-Coréens seront enhardis, et les États-Unis n’ont rien eu », a-t-il écrit dans une note citée par Slate.

Dans une entrevue accordée à NBC News, M. Lankov prédit que les Nord-Coréens peuvent maintenant « jouer la montre ». Même s'il obtient un second mandat, le président Trump peut uniquement diriger les États-Unis jusqu'en 2025, alors que Kim Jong-un, qui n'a que 34 ans, pourrait diriger la Corée du Nord pendant encore un demi-siècle.

Une idée qui émanait d'abord de la Chine

D'autres commentateurs soulignent que la fin des exercices militaires conjoints américano-sud-coréens répond de facto à une position défendue de longue date par le gouvernement chinois, allié stratégique de Pyongyang.

« Afin de désamorcer la crise qui se prépare dans la péninsule, la Chine propose que, dans un premier temps, la Corée du Nord suspende ses programmes nucléaire et balistique, en échange de l'arrêt des manœuvres militaires à grande échelle des Etats-Unis et de la Corée du Sud », avait par exemple déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en mars 2017.

« Les objectifs de la Chine pour la péninsule coréenne consistent à maintenir la stabilité, à encourager la dénucléarisation et à réduire l'influence américaine » dans la région, souligne par exemple Abraham Denmark, directeur du programme sur l'Asie au Woodrow Wilson International Center for Scholars dans le Washington Post. « Aujourd'hui, Pékin a obtenu tout ce qu'il voulait ».

Il semble que Kim a obtenu une grande victoire propagandiste et une tonne métrique de légitimité, et les États-Unis ont abandonné les exercices conjoints, pour pas grand-chose de neuf, et rien en retour. Le côté positif est que le dialogue continue, et quand il y a de la diplomatie, il y a de l'espoir. Abraham Denmark, directeur du programme sur l'Asie au Woodrow Wilson International Center for Scholars, sur Twitter

D'autres analystes préfèrent aussi retenir que le sommet de Singapour permet d'éloigner la perspective d'une guerre dans la région, comme cela pouvait sembler imminent l'an dernier.

« En bout de piste, les tensions sur la péninsule coréenne ont été réduites, le danger d'une guerre a reculé », écrit par exemple sur Twitter Joe Cirincione, président du Ploughares Fund, une fondation qui milite pour un meilleur contrôle des armes nucléaires dans le monde.

« Nous avons un processus pouvant mener à la paix qui est appuyé par les tenants de la ligne dure tant en Corée du Nord qu'aux États-Unis », souligne-t-il. « Tout cela pourrait s'effondrer à moins que beaucoup plus ne soit fait pour concrétiser rapidement ces promesses vagues », prévient-il cependant du même souffle.