La pharmacienne-propriétaire Stéphanie Benoît se dit heureuse pour les gagnants. Elle empoche du coup, 600 000 $ représentant 1 %. « Ça fait toujours plaisir de recevoir un montant comme celui-là. Sincèrement, pour moi ce n'est même pas une question du lot qu'on a remporté. C'est plus le sentiment d'avoir fait plaisir, d'avoir rendu dix personnes gagnantes de six millions de dollars. C'est ce qui me touche le plus. C'est les retombées économiques pour la ville de Drummondville. On s'investit beaucoup dans notre communauté. Pour nous, ça va être un moyen supplémentaire de s'investir dans différentes causes et fondations », dit-elle.

Un seul gagnant s'est présenté à son établissement lundi pour réclamer son prix. Il s'agit selon elle d'un Drummondvillois récemment de retour dans sa ville après un exil de 30 ans pour le travail. « C'est sa conjointe qui a acheté le billet. C'est magnifique leur histoire. Les astres se sont alignés pour ces gens. Ils ne devaient pas acheter de billet puis ils l'ont fait. Ce sont de très bonnes personnes avec de bonnes valeurs. Je suis vraiment heureuse pour eux », se réjouit Mme Benoît.

On ignore la provenance des neuf autres chanceux du groupe gagnant qui n'auraient aucun lien entre eux, selon Loto-Québec.