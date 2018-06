Dans le cadre d’un projet pilote, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto offre cette nouvelle option aux voyageurs, citant une « demande significative ».

Des embarcadères pour le covoiturage commercial ont été aménagés aux aérogares 1 et 3.

Auparavant, seuls les taxis, les autobus municipaux et le train UP Express desservaient l'aéroport pour ce qui est des passagers à l'arrivée.

Des voyageurs à l'aérogare 3 Photo : La Presse canadienne/Aaron Vincent Elkaim

Les voyageurs pouvaient déjà prendre Uber et Lyft pour se rendre à Pearson.

À lire aussi : Un chauffeur d'Uber accusé après un accident près de l'aéroport Pearson

Taxis en furie

La porte-parole de la compagnie de taxi Beck, Kristine Hubbard, a qualifié « d'erreur » la décision de l'aéroport Pearson de permettre à Uber et à Lyft d'y ramasser des voyageurs, lors d'une entrevue avec la chaîne CP24.

Selon elle, ces entreprises de covoiturage commercial ne sont toujours pas bien réglementées et leurs chauffeurs ne sont « pas formés ».

Existe déjà à Montréal

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) répond que 200 aéroports en Amérique du Nord, y compris ceux de Montréal et d'Ottawa, permettaient déjà aux compagnies de covoiturage commercial d'y récupérer des clients.

« Nous pensons qu'il était temps d'avoir un projet pilote pour le covoiturage commercial à l'aéroport Pearson », affirme la GTAA.

L'Autorité aéroportuaire n'a pas précisé combien de temps durerait le projet pilote. On ne sait pas non plus si les chauffeurs d'Uber et de Lyft devront verser des redevances à l'aéroport.

De son côté, Uber se présente comme une option « abordable et fiable ». La compagnie indique que des visiteurs de plus de 80 pays ont utilisé son application à Toronto au cours des trois derniers mois.