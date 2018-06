Un texte de Dominique Lévesque

Roméo Dallaire, en entrevue dans les studios de Radio-Canada à Vancouver, insiste sur l'importance de sortir du placard les problèmes de santé mentale et de parler ouvertement des professionnels consultés. « Ce que la société peut faire c’est de rendre honorable et acceptable que les gens parlent de leurs thérapeutes », dit-il.

Lorsque les gens ont un cancer du sein, ils parlent de leur médecin, pourquoi lorsqu’il s’agit d’un psychologue et d’un psychiatre, on ne parle pas d’eux? Lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire

Roméo Dallaire a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique après avoir été témoin du génocide au Rwanda. Il a raconté son expérience dans un livre intitulé J'ai serré la main du diable, et lors de nombreuses conférences au cours des ans. Et il confirme qu'il continue d'aller chercher de l'aide : « Moi je dis que c’est IN de dire que j’ai un psychologue et un psychiatre, ça fait 14 ans que je les ai. »

C’est niaiseux de ne pas aller chercher de l’aide et c’est encore plus niaiseux de le cacher. Lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire

Le lieutenant-général à la retraite Dallaire parlera de son expérience personnelle et de santé mentale lors d'une soirée de financement mardi soir à Vancouver organisée l'organisme Kettle Society, qui aide les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

L'état de stress post-traumatique (ESPT)

Libéraux et progressistes-conservateurs à l'Île-du-Prince-Édouard s'entendent pour reconnaître le stress post-traumatique comme accident de travail chez les travailleurs qui ont reçu un diagnostic. Photo : CBC

Un projet de loi qui demande qu'une stratégie nationale soit mise en place pour appuyer les premiers répondants, policiers et vétérans avec l'ESPT, d'abord présenté par le député britanno-colombien de Cariboo-Prince George, Todd Doherty, est à l'étape du sénat à Ottawa cette semaine.

Il y a une prise de conscience de la société que plusieurs gens sont blessés par leur travail et leur milieu et que ce n'est pas quelque chose de déshonorable, à cacher, au contraire, cela nécessite l'attention de superviseurs. Lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire

En avril, le ministère du Travail de Colombie-Britannique a permis que, pour certains corps de métiers, les cas de trouble de stress post-traumatique soient d'emblée reconnus comme liés à leur travail. Les pompiers, les policiers, les ambulanciers, les shérifs et les agents de correction sont concernés par ce changement. Cependant, la nouvelle loi ne s’applique pas au personnel infirmier.

Le lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire affirme que l'amour est plus fort que tout, et que l'amour peut aider les personnes en détresse à s'en sortir.