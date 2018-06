« Chaque année, des gens nous demandaient si nous avions ce genre de kart. Malheureusement, nous devions dire non. Maintenant, on est bien content de leur faire plaisir. Ces gens, dans le monde sportif et récréatif, n’ont pas la chance de participer comme ceux qui ont leurs jambes », explique la copropriétaire de l'endroit, Céline Coutu.

Ce kart ne possède pas de pédales. Tout fonctionne à partir du volant. « Ça doit être particulier à conduire, mais avec la pratique, j’ai l’impression qu’il sera aussi performant que les autres karts », ajoute-t-elle.

À écouter : entrevue avec Céline Coutu

Selon Mme Coutu, ce kart est une première au Québec. « À ma connaissance, nous sommes les seuls. Avant, il y avait Karting Thetford qui en avait un. Nous avons acheté leur kart avant leur fermeture. Ils avaient développé ça pour un client qui n’avait pas l’usage de ses jambes. C’était fait maison. Ce n’est pas fait commercialement. »

Ce kart peut atteindre une vitesse de 80 km/h.

Karting Orford possède maintenant 120 karts ce qui permettra de réduire l’attente des clients.