La nouvelle vocation de l'Hôtel-Dieu de Québec risque de s'accompagner de profonds changements. Les six étages supérieurs de la tour centrale qui date de 50 ans seraient carrément démolis.

Le ministre de la Santé Gaétan Barette est d'accord avec la proposition qui émane de la communauté des Augustines.

« Ce n’est pas un joyau architectural du Vieux-Québec, on va dire ça comme ça, commente le ministre Barrette. J’ai vérifié et c’est faisable. Et si c’est faisable et que ça rentre dans le projet que l’on a, donc, qu’on n’ait pas besoin de ces espaces-là supplémentaires. »

Les six étages situés tout en haut de l'Hôtel-Dieu pourraient être démolis. Photo : Radio-Canada

M. Barrette n’est de toute façon pas très ouvert à l’idée que des espaces laissés vacant soient loués une fois le projet concrétisé.

« Rénover, ça coûte très cher. La seule chose qui aurait été utile, ça aurait été location administrative. Mais un mélange d'espaces de santé et des bureaux loués à d’autres, ce n’est pas toujours gagnant », ajoute Gaétan Barrette.

Une décision finale devrait être prise d'ici la fin de 2018.