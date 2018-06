Les murs de la ville sont placardés d'affiches annonçant l'exposition de 80 oeuvres de Banksy. Celui-ci est un artiste anonyme auteur de célèbres graffitis qui ornent le mobilier urbain de plusieurs villes à travers le monde. Son oeuvre a habituellement une connotation qui suggère un défi de l'ordre établi.

L'entrée à cette exposition coûte 35 $, ce qui fait réagir certains amateurs de l'artiste sur les médias sociaux.

Selon Steve Lazarides, l'ancien agent de Banksy qui est aujourd'hui commissaire de cette exposition, le coût d'entrée se justifie facilement. « Je pense que si c'était une exposition Basquiat, les gens ne poseraient même pas la question, et je pense que Banksy est à ce niveau. La mise en place d'une exposition de cette ampleur coûte cher », dit-il.

Steve Lazarides, l'ancien gérant de Banksy, est propriétaire de galeries d'art au Royaume-Uni. Photo : Radio-Canada

L'exposition présentera des pièces provenant de plusieurs dizaines de collectionneurs privés.

« Banksy préférerait que son travail soit exposé plutôt que rangé dans le sous-sol d'un collectionneur », ajoute-t-il.

L'oeuvre « Get Out While You Can », datant de 2004, sera exposée à Toronto jusqu'au 11 juillet. Photo : Radio-Canada/David Donnelly

Un artiste de rue pour le public

En réponse aux critiques de certains amateurs de Banksy, M. Lazarides rappelle que toutes les oeuvres incluses dans l'exposition ont été vendues et achetées.

Il ajoute cependant être contre l'exposition d'oeuvres faites sur la place publique. Selon lui, ce qui a été créé dans la rue appartient à la rue et non à des particuliers.

Banksy a fait ses oeuvres publiques pour une raison et c'est pour que toute la population de la ville en profite, pas seulement pour qu'un riche expose une oeuvre dans son appartement. Steve Lazarides, ancien agent de Banksy et commissaire de l'exposition The Art of Banksy

Steve Lazarides souligne toutefois que, pour survivre, un artiste doit aussi vendre ses oeuvres.

Il touche le public d'une manière dont peu d'artistes sont capables. Le public a l'impression qu'il est l'un des leurs. Steve Lazarides, ancien agent de Banksy et commissaire de l'exposition The Art of Banksy

Des sculptures, des sérigraphies, des peintures et quelques pièces réalisées pour l'industrie de la musique seront présentées dans le cadre de cette exposition qui a nécessité une préparation de près d'un an, selon M. Lazarides.

Il dit que le public peut s'attendre à un peu de tout et espère que la proximité au travail de l'artiste aux graffitis parfois controversés inspirera le public à s'engager politiquement.

L'exposition The Art Of Banksy présentera 80 oeuvres dont les pièces Laugh Now et La Petite Fille au ballon qui datent de plus de dix ans. Photo : Radio-Canada/David Donnelly

Les oeuvres de Bansky ne font pas apparition dans la métropole torontoise pour la première fois. L'artiste avait marqué certains murs de la ville et une branche d'arbre lors de son passage en 2010.

Au moyen de pochoirs, il avait laissé sa trace par quelques images, à l'occasion du G20 à Toronto. L'une d'entre elles est encore visible, à l'angle des rues Church et The Esplanade derrière un bar du quartier, et montre trois petits personnages.