Des courriels obtenus par La Presse canadienne révèlent que des coroners saskatchewanais ont peiné à identifier les victimes de l'accident survenu le 6 avril. En plus de proposer de faire appel aux moyens militaires, Scott Moe avait alors également proposé de contacter des personnes en dehors de la Saskatchewan. Le gouvernement provincial n’avait cependant pas fait de démarche en ce sens.

Seize personnes sont décédées à la suite de la collision entre un camion semi-remorque et l'autocar qui transportait les membres de l'équipe de hockey junior, à l'intersection des routes 335 et 35 de la Saskatchewan.Leur identification a été longue et a donné lieu à une erreur.

L'enquête de la Gendarmerie royale du Canada se poursuit afin de déterminer les causes de la collision.