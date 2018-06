La province est l’une des moins efficaces en matière de traitements offerts aux détenus dans ses établissements correctionnels, selon elle, alors que les problèmes de santé mentale et de dépendance y sont fortement prévalents.

Les détenus sont remis en liberté sans avoir subi un traitement adéquat, affirme Mme Pherson, et ils présentent donc un risque pour eux-mêmes et la collectivité.

Elle constate aussi que les lois et les règlements ne précisent pas qui est responsable de prodiguer ce genre de soins dans les établissements correctionnels provinciaux pour adultes.

Pour améliorer la situation, Kim MacPherson présente plusieurs recommandations au gouvernement, dont celles de déterminer qui est responsable des services de santé dans les prisons, d’élaborer un modèle de prestation des services de santé, et de former le personnel infirmier et les agents d’admission à dépister les problèmes de santé mentale des détenus.

Dans sa réponse aux recommandations, le gouvernement s’engage notamment à créer un comité de travail réunissant des représentants de plusieurs ministères et des réseaux de santé et qui proposera des solutions à divers problèmes soulevés. Le comité devra être formé d’ici la fin du mois.