Les 17 et 18 avril, près de 300 personnes ont rencontré près de 1500 sans-abris, dans le but d’amasser des informations importantes comme leur situation de logement, leurs renseignements personnels et leurs antécédents.

Plutôt que d'estimer le nombre total de sans-abris à Winnipeg, le sondage offre aux chercheurs et aux décideurs une idée du type de personne qui vit en situation d'itinérance ainsi que les raisons et les obstacles qu'il doit surmonter pour tenter de se sortir de cette situation.

« Il est pratiquement impossible d'établir avec précision la population de sans-abris. Pour un sans-abri, être invisible est un moyen de survivre », pouvait-on lire dans un rapport préliminaire du recensement.

Les bénévoles ont visité 69 endroits différents de la ville. Ils ont également parcouru près de 220 kilomètres, principalement dans le centre-ville.

Le recensement révèle que 65,1 % des personnes intérrogées étaient des hommes et 61,2 % étaient Autochtones.

Près de 60 % des personnes interrogées ont vécu en situation d’itinérance pendant quatre ans ou moins durant leur vie, alors que la durée moyenne de temps écoulé en situation d’itinérance au cours de la dernière année est de sept mois.

La situation des jeunes

Les auteurs du rapport disent que les personnes qui vivent l'itinérance dans leur jeunesse sont plus susceptibles de la revivre durant leur vie. L'âge médian des gens qui deviennent itinérants est de 20 ans et l'âge le plus fréquent est 18 ans.

Les deux tiers des personnes qui vivent l'itinérance ont 18 ans ou moins.

Près de 15 % des répondants vivaient dans un espace public comme un abribus, un parc ou une voiture. Près du quart ont séjourné dans un refuge d'urgence, un foyer de violence familiale ou un refuge pour les jeunes, tandis qu'un autre quart des personnes questionnées vivait chez une autre personne.

L’âge médian des personnes interrogées était de 39 ans. L'enquête a permis de créer des liens avec 367 jeunes de moins de 29 ans, dont 80,2 % étaient Autochtones et 18,6 % LGBTQ, ce qui est supérieur au 10,7 % des autres répondants.

Les bénévoles ont interrogé 94 enfants de moins de 18 ans et 20 aînés de plus de 65 ans.

Plus de la moitié des personnes interrogées n'avaient pas terminé leurs études secondaires. Un peu plus du quart avaient un diplôme d'études secondaires, 10,1 % avaient fait des études postsecondaires, 9,1 % avaient obtenu un diplôme d'études postsecondaires et moins d’un pour cent avaient un diplôme d'études supérieures.

La moitié des sans-abris ont passé du temps en famille d'accueil ou dans des foyers d'accueil, 5,9 % ont servi dans l'armée ou la GRC et 1,8 % sont des immigrants ou des réfugiés arrivés au Canada au cours des cinq dernières années.

Les méthodes d'enquête utilisées cette année ont été changées depuis la dernière enquête menée en 2015, ce qui signifie que les résultats ne sont pas directement comparables. Les sondeurs espèrent que ces données pourront servir de balises pour les recensements à venir.