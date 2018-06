Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Sous l'étiquette « Bleu Nord », Les Bleuets de Gallix souhaite projeter « une image de la Côte-Nord, une authenticité nord-côtière », soutient le directeur général de l'entreprise, Denis Picard.

Pour l'instant, les Bleuets de Gallix ont ensaché près de 20 000 kilogrammes de bleuets Photo : Radio-Canada/Les Bleuets Gallix

Jusqu'à présent, 20 000 kilogrammes de bleuets ont été ensachés. Le produit ne se retrouve que dans la région de Sept-Îles. « On vise pas mal plus », prévient par contre Denis Picard.

Il ajoute avoir des propositions pour exporter ses produits « à Montréal, à Québec et même sur la rive sud », mais dit vouloir prendre de l'expansion « prudemment ». Denis Picard indique se concentrer d'abord sur les consommateurs nord-côtiers. « C'est grâce à eux qu'on va pouvoir ensuite faire de l'expansion. »

En entrevue à Boréale 138, il explique avoir mis une usine de congélation et d'ensachage sur pied pour « faire travailler [notre] monde de plus en plus longtemps ».

Guillaume Hubermont avec Denis Picard, propriétaire de l'entreprise Les Bleuets de Gallix. Photo : Radio-Canada/Bénédicte Filippi

Les gens d'ici vont reconnaitre le goût de la Côte-Nord dans ce produit-là. Denis Picard, propriétaire des Bleuets Gallix

« À partir du 50e parallèle, le goût est plus sucré, certifie Denis Picard. Si les nuits fraîches ne sont pas arrivées, le petit côté finement sucré qu'a la Côte-Nord est moins présent. »