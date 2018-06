La rencontre s'est tenue alors que la Caisse Desjardins doit retirer son guichet automatique des deux municipalités au mois d'août en raison de la baisse d'achalandage.

Toutefois, Desjardins en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) souhaite implanter un guichet indépendant qui permettrait de faire uniquement des retraits d'argent dans le cadre d'un projet pilote de 12 mois.

Les municipalités devront fournir le local pour accueillir le guichet pendant la durée du projet. Une annonce similaire avait été faite récemment à Ripon, une autre municipalité qui a récemment perdu son comptoir.

Selon Marc-Fernand Clément, un agriculteur de Notre-Dame-de-la-Salette, il n'y a rien de nouveau dans ce dossier.

« On nous a servi un peu comme un ragoût réchauffé les mêmes statistiques que celles qui avaient été servies à l'Assemblée générale annuelle et à la réunion du 13 mars dernier à Notre-Dame-de-la-Salette », commente M. Clément.

« Déçu aussi, parce que les solutions sont en dessous de nos attentes », ajoute-t-il.