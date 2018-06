La directrice des infrastructures urbaines à la ville de Sherbrooke, Caroline Gravel, rappelle toutefois qu'on n'est pas à l'abri d'imprévus à cause de la complexité des travaux. « Il faut toujours considérer qu'on est dans un secteur où il y a beaucoup de roc. On trouve toutes sortes d'affaires. C'est sûr que dans le neuf, il y a moins de surprises que lorsqu'on est dans l'existant. Par contre, on sait qu'on est dans un sol instable, un secteur difficile. Ce sont de gros travaux alors il faut toujours laisser place aux imprévus. »

Les travaux auraient dû être terminés l'automne dernier, mais un été pluvieux et la présence de roc en grande quantité ont ralenti l’entrepreneur. Des semaines et plusieurs samedis ont été ajoutés au calendrier, mais n'ont pas permis de rattraper le retard.

Les automobilistes des secteurs de St-Élie et Rock-Forest misent sur ce nouveau tronçon du boulevard René-Lévesque pour atténuer d’importants problèmes de circulation.

Les travaux de la phase 3, qui relieront la rue Henri-Labonne au boulevard Bourque, doivent commencer l'an prochain et être finalisés en 2020.

La construction du boulevard René-Lévesque, qui a une distance de 3,75 km, coûtera 26,4 millions de dollars. La Ville planche sur ce projet depuis 2004.