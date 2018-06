Selon la vice-présidente de l'organisme, Daisy Boucher-Lafrance, plus de 115 chats ont été pris en charge au cours de la dernière année avant qu'ils soient replacés dans un autre foyer.

Pour la même période, l'organisme a dû refuser 256 demandes en raison du manque d'espace. Mme Lafrance a peur que son équipe de bénévoles ne puisse plus répondre à la demande au cours des prochains mois.