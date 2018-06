Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Cet excédent s'explique en majeure partie par la vente de cinq unités d'habitation dans le secteur Sainte-Famille. Cette opération a généré des revenus de 1,2 million de dollars pour la Ville. Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, précise que les dépenses liées à ces ventes réduisent le surplus réel.

Ce sont des sommes qui sont rentrées là, mais pour lesquelles il y a eu des dépenses dans les autres années. C'est pour ça qu'au final, en réalité, on a un léger surplus de 303 000 $ pour l'année. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Au terme de l'année 2017, la dette de la Ville de Sept-Îles atteignait tout juste 82,7 millions de dollars.