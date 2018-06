La Ville de Cornwall a annoncé lundi avoir ratifié une entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), à la suite des négociations menées entre les deux parties la semaine dernière.

« Les quatre groupes, qui comprennent les ambulanciers paramédicaux, le personnel de la bibliothèque et les employés d'entretien, ont ratifié les accords », indique le site Internet de la Municipalité.

Le conseil de la bibliothèque publique de Cornwall a également ratifié l'entente avec son personnel du SCFP.

Mercredi, le Centre aquatique de Cornwall, la garderie Richelieu et le bureau satellite des Services sociaux et du logement de Winchester rouvriront.

Le 17 mai dernier, près de 250 ambulanciers paramédicaux, membres du personnel de la bibliothèque et employés d'entretien des routes et des parcs commençaient la grève. La semaine suivante, quelque 150 travailleurs sociaux, employés de garderies, inspecteurs, etc. leur emboîtaient le pas.

Les négociations achoppaient alors sur les conditions de travail et les salaires.

Les 47 000 habitants de cette ville du sud de l'Ontario se sont retrouvés avec seulement 3 équipes d'ambulanciers paramédicaux sur 10 répondant aux urgences, des retards dans les travaux routiers, des garderies et des piscines municipales fermées.