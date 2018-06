Les partenaires de l’événement, qui ont dévoilé la programmation du Francothon 2018 lundi, espèrent voir des activités dans plus de huit communautés.

Des activités seront lancées dès octobre à Lethbridge, Centralta, Saint-Isidore et Fort McMurray qui était absente du Francothon depuis deux ans à cause des feux de forêt.

En 2014, pour sa première année, le Francothon se tenait à Edmonton et Saint-Isidore.

« Ça commence à prendre une ampleur et à avoir une vision. C'est de plus en plus intéressant pour les régions d'embarquer là-dedans parce qu'ils se disent que ça va consolider ma région à long terme », Joël Lavoie, directeur de la Fondation franco-albertaine.

Depuis sa création, le Francothon a permis de récolter plus de 1 million de dollars.

En 2017, plus de 320 000 $ ont été récoltés grâce à 642 donateurs.

Cet argent permet chaque année de financer des projets de développement culturel et économique en Alberta, comme des bourses d'études dans le secteur de l'éducation, des services sociaux ou de la santé.

Le Francothon rend également possibles des initiatives pour promouvoir le patrimoine franco-albertain.

« L’objectif était de sortir d’Edmonton cette année, donc on a réussi. [...] De notre point de vue, on grossit et on rayonne rapidement », Denis Perreaux, directeur général de la Société historique de l’Alberta, l’un des partenaires de l’événement.

Avec des informations d’Axel Tardieu