Ce rapport, le premier du genre, met en exergue les facteurs qui favorisent une bonne santé mentale, notamment les liens familiaux positifs, les liens sociaux, la prise en compte des inégalités en matière de santé et la réduction de la stigmatisation.

Ce rapport permettra à Santé publique Ottawa de déterminer ses stratégies futures pour combattre les problèmes les plus pressants.

Certains facteurs ont été identifiées comme faisant partie des causes de troubles de santé mentale chez les jeunes. Les problèmes de jeu (34 %), l'utilisation abusive des appareils électroniques (48 %) et la détresse psychologique (35 %) affligent notamment bon nombre d'adolescents.

Le gestionnaire de programme de santé en milieu scolaire, santé mentale et prévention de la consommation de drogues à Santé publique Ottawa, Marino Francispillai, affirme qu'il est important de régler les problèmes à la source, ce qui veut dire mettre l'accent sur la santé mentale.