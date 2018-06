En plus du remplacement des diverses conduites sous-terraines et de l'enfouissement des fils électriques, les travaux permettront d'améliorer la qualité générale de l'artère commerciale.

« C'est toujours un élément important de pouvoir en profiter pour refaire un peu les aménagements physiques de la rue Lindsay. Il va y avoir des aménagements avec beaucoup plus de verdure, des îlots de chaleur qui vont disparaître et autres, un peu comme lors de la phase 1 du projet qui a été réalisée en 2011 et 2012 », mentionne le directeur adjoint à la gestion du territoire de la Ville de Drummondville, François Pothier.

Les travaux se poursuivront jusqu'à la fin du mois de novembre sur la section comprise entre la voie ferrée et la rue Saint-Jean.

La Ville rappelle que tous les commerces demeurent accessibles aux piétons. Les automobilistes peuvent quant à eux se rabattre sur plusieurs espaces de stationnement en périphérie.