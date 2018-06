Soumis par les néo-démocrates, le texte s’oppose « fermement aux tarifs douaniers illégitimes » imposés par l'administration Trump et approuve les représailles canadiennes tout en soutenant le système de gestion de l'offre dans le secteur agricole dans son intégralité.

Mettant de côté la partisanerie, le conservateur Alain Rayes a lancé : « on est tous solidaires présentement ».