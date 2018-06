Depuis son enfance, Maria Fernanda Arentsen rêve de contribuer à faire changer de regard sur le handicap.

« J’ai un frère qui est atteint de trisomie, explique-t-elle, alors je cherche à aider les gens à réfléchir à ce regard que porte la société, et qui peut être difficile lorsqu’on est différent : qu’est-ce qui fait que nous réagissons de manière excluante, que nous jugeons, que nous marginalisons ces personnes? »

La professeure à l’Université de Saint-Boniface ( USB ) a fait de cette expérience personnelle son projet de recherches.

Et grâce à une collaboration avec l'Université Clermont Auvergne en France, elle s’apprête à donner corps à son rêve en organisant, jusqu’à la fin de la semaine, une rencontre internationale et interdisciplinaire sur le thème de l’inclusion des personnes souffrant d’un handicap au sein des communautés francophones.

« Les études sur le handicap se développent de plus en plus à travers le monde, et un dialogue constant s’installe, au fur et à mesure que l’on s’ouvre à la différence, dit-elle. C’est pourquoi j’ai voulu rassembler à Winnipeg des spécialistes, des chercheurs, des politiques, des militants et des artistes qui œuvrent autour de cette problématique. »

« Nous concevons le handicap d’un point de vue social, précise-t-elle. Car une personne qui souffre d’une incapacité, quelle qu’elle soit, est confrontée à une barrière qui empêche son épanouissement. »

Double marginalisation

Et le choix du Manitoba ne s’est pas fait au hasard, explique Mme Arentsen : « Dans un contexte de communauté linguistique en situation minoritaire, les personnes qui souffrent d’un handicap peuvent parfois subir une double marginalisation, du fait du manque de services en français, de l’isolement que cela peut entraîner. »

Toute la semaine, des spécialistes venus de tout le Canada, de France, mais aussi du Royaume-Uni, du Maroc, de Belgique ou encore d’Égypte participeront à des lectures et à des ateliers à l’ USB .

Grande variété de thématiques

Les thèmes abordés seront également variés, allant du « Handicap et son dépassement dans quelques contes du 19e siècle », notamment les contes de Grimm et d’Andersen, à « La pratique démocratique d’éducation à la citoyenneté sexuelle » ou bien « Le tango comme médiation corporelle ».

Des événements culturels ponctueront également ce colloque international afin de montrer l’importance de l’art pour briser l’isolement des personnes en situation de handicap.

Le programme complet est accessible ici.