L’artiste Gérald Laroche est à la fois musicien, peintre, dessinateur et, plus récemment, il s'est initié à sculpture du cuir. La nature et les voyages sont à la source de son imaginaire artistique. Pour lui, être artiste, c'est une manière de voir le monde, de transformer les choses qui l'intriguent et de les partager sous forme de musique ou d'arts visuels.

À lire aussi :

Les paysages sonores de Gérald Laroche