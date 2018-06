« C’est moi qui décide ». Voilà ce que répètent les publicités qui seront visibles sur Internet, à la radio et dans les journaux du Nouveau-Brunswick dans les prochaines semaines.

La campagne cible en particulier les adolescents.

L'objectif : leur offrir les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées tout évitant une approche moralisatrice, explique le ministre de la Santé Benoît Bourque : « de dire à un adolescent que ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas un bon message à luir envoyer ».