L’organisme est le seul lauréat du Nord de la province cette année dans la catégorie « champion local municipal ».

Le programme, démarré en 2016, utilise l’analyse de données pour identifier les personnes qui sont des sans-abri chroniques.

Les travailleurs sociaux visitent les abris et les banques alimentaires pour identifier les sans-abri et évaluer leur niveau de besoin. L’organisme travaille ensuite à leur trouver un logement convenable et abordable.

Depuis 2 ans, 52 personnes sont sorties de l’itinérance et ont maintenant un endroit sûr où habiter. Bill Bradica, directeur général du CASSDTB

Le CASSDTB ne rapporte aucune expulsion jusqu’à maintenant.

« À long terme, il y aura d’importantes économies, au moins pour ce qui est du temps du personnel des services d’urgences », ajoute le directeur général du CASSDTB, Bill Bradica.

Le conseil d’administration a ajouté dans son budget pour la prochaine année l’embauche d’un travailleur social qui couvrira le reste du district, qui comprend les secteurs de Greenstone, Nipigon, Terrace Bay et Marathon.