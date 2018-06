Le luxueux hôtel Capella, situé sur l’île de Sentosa, à Singapour, sera le théâtre de cette rencontre entre les deux hommes.

Ce décor enchanteur saura-t-il rapprocher deux pays dont les positions sont encore très éloignées?

Le sommet historique Trump-Kim a lieu à l'hôtel Capella, situé sur l'île de Sentosa, dans le sud de Singapour. Photo : Reuters

La rencontre est prévue à 9 h, heure locale de Singapour (21 h HAE).

Mais déjà, à 5 h 30, Donald Trump lançait des messages dans la twittosphère.

« Les réunions entre les collaborateurs et les représentants se déroulent bien et rapidement… mais au bout du compte, ça importe peu. Nous saurons tous très tôt s’il peut y avoir une vraie entente ou non, contrairement aux autres ententes qu’il y a eu par le passé! » a publié M. Trump sur son compte Twitter.

Le président américain s’en est aussi pris à ses ennemis.

« Le fait que j’aie une rencontre est "une défaite majeure pour les États-Unis", disent les gens qui me détestent et les perdants (haters and losers). […] Mais tout va bien aller! » a-t-il écrit.

Donald Trump est le premier président américain en fonction à rencontrer un dirigeant de la Corée du Nord.

Après leur rencontre initiale, MM. Trump et Kim doivent se rendre dans une suite pour entamer leurs discussions, d’abord seuls en compagnie d’interprètes, et ensuite accompagnés par des membres de leur entourage.

Clarifier la dénucléarisation

Ce sommet saura-t-il être le premier pas vers la dénucléarisation de la Corée du Nord?

Cet épineux dossier sera de toute évidence au coeur des négociations.

Les États-Unis veulent une « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible ».

Quant à la Corée du Nord, sa définition du terme est moins claire. Même si elle mentionne le mot « dénucléarisation », elle ne dit pas précisément ce que cela impliquerait. Ce que l'on sait, c'est que Pyongyang chercherait un processus graduel comprenant des garanties pour sa sécurité.

Rappelons qu'en février dernier, Washington a imposé de nouvelles sanctions à la Corée du Nord qui visaient à couper les sources de revenus et de pétrole que le régime utilise pour financer son programme nucléaire et son armée.