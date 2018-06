Un texte de Carl Sincennes

Lui-même champion national dans sa catégorie des 75 kilogrammes, le natif de Ponteix a vaincu par décision des juges, Jose Ibara, le champion national des États-Unis au deuxième tournoi Future Stars of Boxing.

Le tournoi était organisé par l'ancien champion du monde de boxe professionnel, Roy Jones fils, à Las Vegas.

L'enjeu de cette victoire pour le jeune pugiliste était surtout de se faire connaître de l'autre côté de la frontière.

Je voulais me faire un nom, je voulais que le monde sache qui je suis. Là, le monde sait qui je suis. On a maintenant des contacts pour aller aux États-Unis. Janick Lacroix, boxeur

Le boxeur de 16 ans avoue avoir été frappé durement pendant le combat, surtout au premier round contre un adversaire plus petit et plus rapide.

À l'issue de son combat, Roy Jones fils l'a félicité pour sa victoire et a même signé sa ceinture.

Janick Lacroix est à présent de retour à Medicine Hat, en Alberta, pour s'entraîner en vue de son prochain combat de la semaine prochaine, à Lethbridge.

Une mère fière

Sa mère, Josée Bourdon, affirme que son fils s'est très bien battu et qu'elle aurait été fière, même s'il avait perdu.

Pour elle, c'est un investissement de temps et d'argent important, mais qui en vaut la peine. Le jeune homme a quitté le domicile familial pour s'entraîner au Club de boxe de Medicine Hat à 15 ans.

Elle précise qu'il est important pour lui d'aller faire des combats aux États-Unis, car il y a peu d'adversaires dans l'ouest du pays et, donc, peu de combats.

Selon elle, c'est une bonne façon pour lui de se rapprocher de son objectif : les Jeux olympiques.