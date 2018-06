Un texte d'Abdoulaye Cissoko

La banque alimentaire de l'Accueil francophone, organisme établi à Winnipeg dans le quartier de Saint-Boniface, a vu le nombre de ses clients tripler en un an et demi.

Selon Gilbert Weeh, coordonnateur des bénévoles et responsable de la banque alimentaire, près de 200 personnes, dont des enfants, bénéficient de l'aide alimentaire fournie par son organisme.

Cela explique un besoin important de couches et de lait pour les tout-petits, ajoute-t-il.

Il y a aussi un besoin pour des fruits, du poulet, du poisson et de la viande. « On nous donne souvent de la viande, mais c'est souvent du porc et, parmi nos clients, il y en a qui n'en consomment pas », explique Gilbert Weeh.

L'Accueil francophone dit aussi avoir besoin de plus de bénévoles pour aider à remplir et à distribuer ces nombreux paniers, deux fois par mois.

À Sainte-Anne, la banque alimentaire Accueil Kateri ne connaît pas de crise de bénévoles, bien au contraire, indique sa coordonnatrice, Armande Leclair. Cependant, les céréales, le beurre d'arachides et d'autres denrées sont en demande. « Nous avons également besoin de riz et de légumes en conserve car nous ne disposons pas toujours de légumes frais », dit-elle.

C'est justement pour pouvoir s’approvisionner en légumes frais que la banque a mis sur pied, il y a trois ans, une initiative avec certaines écoles de la municipalité.

Elle a notamment construit des bacs à jardin dans des écoles de Sainte-Anne et de Richer, explique Armande Leclair.

Les écoles s'occupent d'ensemencer et de récolter les légumes, dont une partie revient à l'Accueil Kateri.

Selon Armande Leclair, la banque alimentaire offre des services en moyenne à une soixantaine de familles dans toute la municipalité de Sainte-Anne. Les tablettes de l'organisme ne sont pas vides, dit-elle, mais il faut gérer avec précaution les stocks pendant toute la période estivale, pour que tous les clients puissent être en profiter d'ici la campagne de financement faite par les écoles en septembre et en octobre, pout remplir les tablettes.

Le spectre des étagères vides, c'est ce qui vit en ce moment la banque alimentaire West Broadway Community, à Winnipeg, où il y a un urgent besoin de dons : viande en conserve, pâtes, soupe, céréales, ainsi que produits d'hygiène personnelle tels que du savon et du dentifrice.

Selon un des responsables, Ray Eskritt, la banque alimentaire reçoit entre 20 et 40 personnes chaque jour, chacune ne pouvant y avoir recours qu'une fois tous les trois mois. La période estivale est toujours plus difficile pour l'organisme, entre autres, parce que ses donateurs habituels partent pour les vacances.

Un rapport de Moisson Winnipeg, publié en octobre dernier, indiquait que le recours aux banques alimentaires au Manitoba avait augmenté de près de 58 % depuis 2008. Plus de 40 % des clients sont des enfants.