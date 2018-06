Les fermetures seront en vigueur à partir du 15 juin 2018 à 16 h 00 heure avancée de l’Atlantique (HAA).

Le ministère allonge le délai de fermeture de 48 heures en raison des vents forts prévus et fournit un préavis de 96 heures aux détenteurs de permis pour retirer leurs engins des zones qui seront fermées.

Les nouveaux quadrilatères suivants seront fermés : GV32, GV33, GV34, GV35, GX32, GX33, GX34, GW32, GW33 et GW34.

Cette fermeture touche 65 pêcheurs du Nouveau-Brunswick, selon l'Union des pêcheurs des Maritimes, qui a convoqué une réunion d'urgence lundi soir.

Les nouvelles zones fermées temporairement touchent la Gaspésie, au Québec, et les îles Lamèque et Miscou, au Nouveau-Brunswick Photo : Pêches et Océans Canada