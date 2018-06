Adieu monsieur le professeur on ne vous oubliera jamais, ces paroles de la chanson d'Hugues Aufray auraient pu très bien s'adresser à l'enseignant de Lévis Claude Miville. L'homme de 62 ans, rendu populaire par sa classe musée, prend sa retraite après 41 ans d'enseignement à l'École secondaire Pointe-Lévy. Plus d'une centaine d'élèves et d'anciens élèves ont tenu à assister à son dernier cours. La journaliste Nicole Germain y était.