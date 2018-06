Seule une petite partie des 13 épisodes de 30 minutes s’inspire directement du livre de François Morency publié en mars 2017. Le reste se compose d'un mélange de fiction et d’anecdotes exagérées pour les besoins du scénario de la série.

Discussions avec mes parents, recueil de moments croustillants réellement vécus par l’auteur avec sa famille, s’est vendu à quelque 30 000 exemplaires.

François Morency n’imaginait jamais que ces souvenirs auraient une vie artistique. « Tout ça est né d’un statut Facebook, qui s’est transformé en cinq statuts, puis 10, puis 20. Puis il y a eu un livre. Puis on est allé en développement [pour la série], parce que des producteurs m’ont approché », a-t-il indiqué à la journaliste de Radio-Canada Mélanye Boissonnault présente lundi sur le plateau de tournage.

François Morency patiente sur le plateau de Discussions avec mes parents Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Comme dans le livre, la série mise beaucoup sur les échanges piquants entre les membres de la tribu. « Tout le monde dans la famille a un sens de la répartie assez assassin, ce qui fait que chacun à notre tour, on est victime des sarcasmes des autres », raconte celui qui est à la fois scénariste et acteur dans Discussions avec mes parents.

Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay tiennent les rôles des deux parents faisant face à François Morency. Caroline Bouchard et Blaise Tardif jouent la sœur et le frère de celui-ci.

Ce n’est pas une série sur moi, c’est une série sur la famille en général. Il fallait donc être généreux avec les personnages pour les gens s’y attachent et s’y intéressent. François Morency

Le récent animateur du Gala Les Olivier dit déjà penser au futur de sa série. Il doit bientôt s'attaquer à l'écriture des épisodes de la deuxième saison.

Avec les informations de Mélanye Boissonnault