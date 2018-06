ICI les vacances a recruté deux professionnels de bar pour vous donner leurs trucs quand vient le temps de se faire une boisson sans alcool. Étienne Bay est expert en boissons et collaborateur cocktails à l’émission Marina Orsini, et Gabriel Lavallée est mixologue pour Le Tigre Bleu Café-Cocktail.

Un texte de Camille Laventure

1. Connaître la base

Qu’est-ce qu’un bon cocktail? « Au fond, c’est une bonne balance des saveurs », résume Gabriel Lavallée. Chaque création aura un goût prédominant, qu’il soit acide, sucré ou amer, mais les ingrédients doivent former un tout. Commencez avec une petite quantité de chaque ingrédient, et ajustez au besoin. « C’est comme lorsqu’on fait une sauce à spaghetti! », illustre Étienne Bay.

2. Découvrir de nouveaux ingrédients

Les fines herbes sont absolument à considérer, selon les deux experts. Basilic, thym, romarin, menthe… Pourquoi ne pas préparer un mojito sans alcool pour mettre en valeur la menthe qui pousse dans le jardin?

Les shrubs ont récemment fait leur apparition dans les boutiques spécialisées. Ce sont des sirops à base d’un vinaigre, qu’il soit de cidre, de vin ou autre. Leur goût est semblable à celui du kombucha. Ils sont à utiliser avec parcimonie, par contre, car ils donnent un goût assez surprenant à vos boissons!

Du côté des ingrédients sucrés, le sirop d’érable peut aisément remplacer une partie du sucre, et la vanille peut être intéressante pour adoucir des boissons acides comme un mélange de cola et de jus de lime. M. Bay vous invite aussi à redécouvrir le lait condensé sucré. Il apporte texture et goût à votre cocktail de façon efficace, par exemple dans un piña colada sans alcool.

Le piña colada sans alcool d’Étienne Bay

Au shaker, mélangez de la glace, un peu de lait condensé sucré, du jus d’ananas et du jus de citron. Le tour est joué!

3. Utiliser des ingrédients frais

Et prendre le temps de les préparer. Les deux mixologues s’entendent entre autres pour dire que les herbes devraient toujours être utilisées fraîches, et que le jus d’agrumes devrait être pressé maison et non acheté à l’épicerie. « Si l’on sait qu’on a des invités qui s’en viennent, on prend un moment pour presser quelques citrons à l’avance », suggère Étienne Bay.

Pour un césar bien goûteux et frais, l’expert recommande de récupérer l’eau restante des salades à base de concombres et de tomates. Ajoutez-y du jus de légumes ou de palourdes, de la sauce piquante et des épices, et le cocktail est prêt à être servi.

4. S’initier aux amers

Les amers (appelés « bitters » en anglais) sont une base bien-aimée des mixologues. Ils se trouvent facilement dans les boutiques spécialisées et certaines épiceries. Il s’agit de liqueurs amères concentrées offertes dans une myriade de saveurs, et dont il ne faut que quelques gouttes pour donner un goût fort à une boisson. Le plus populaire est l’amer angostura, un ingrédient essentiel dans le classique cocktail old fashioned.

« Ça fonctionne avec pas mal tout, et ça ajoute une complexité hallucinante à n’importe quel cocktail », assure M. Lavallée. Il suggère d’en mettre 2 ou 3 gouttes dans un simple mélange d’eau pétillante, de jus de citron et de sucre.

Le cocktail sans alcool de Gabriel Lavallée Ingrédients 1 oz de jus de citron

1/2 oz de jus de lime

¾ oz de sirop simple

2 ou 3 gouttes d’amer angostura (se trouve dans les épiceries ou les boutiques spécialisées)

4 oz d’eau pétillante

Une branche de romarin, pour décorer

Glace Étapes Mettre de la glace dans un verre de votre choix. Y verser les jus, le sirop simple et l’amer. Allonger avec l’eau pétillante. Garnir avec une branche de romarin, servir.

5. Ne pas se compliquer la vie

Les cocktails les plus populaires ne comptent habituellement que de deux à quatre ingrédients. Pensez au gin-tonic, au césar ou au cosmopolitain. Pas besoin, donc, de vider votre frigo dans votre verre highball. Des exemples d’ingrédients simples et efficaces qu’on a souvent sous la main : du jus de lime ou de citron, des boissons gazeuses (ça inclut l’eau!), des fines herbes et des épices.

En ce qui a trait à l’équipement, la base reste un mesureur d’une capacité d’une ou deux onces et quelques verres. M. Bay ne recommande pas l’achat d’un shaker pour les débutants, à qui il suggère d’utiliser un simple pot de verre hermétique (de type Mason).

