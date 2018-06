Un texte de Lyssia Baldini

L'exposition aborde plusieurs aspects de la présence humaine au 21e siècle. Elle parle, entre autres, des changements climatiques, des conflits et de l'environnement.

Les oeuvres présentées résument la position des artistes par rapport aux événements mondiaux, mais aussi par rapport aux simples événements du quotidien.

Des oeuvres de l'artiste Julian Forrest. À gauche, « The times we had together », à droite, « 30 secondes ». Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini