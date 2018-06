Miguel Lapierre et Myriam Laforce se sont démarqués la semaine dernière lors de ces Olympiades qui se déroulaient à Edmonton.

Miguel Lapierre étudie au Centre de formation professionnel Harricana d'Amos en Techniques d'usinage.

Quant à Myriam Laforce, elle est étudiante en Dessin et technologie architecturale au Centre de formation professionnel de Val-d'Or.

Ils ont terminé au premier rang de leur catégorie respective.

Une épreuve sur deux jours

Miguel Lapierre a expliqué, à Des matins en or, l'épreuve qu'il a dû accomplir pour mériter sa médaille d'or en techniques d'usinage.

« Ils nous donnent deux plans, on a deux pièces à faire. On a deux séances de trois heures et demi pour fabriquer les deux pièces. Il faut que tu regardes tes affaires plusieurs fois et que tu mesures plusieurs fois. Souvent, tu ne te fies même pas à juste un instrument de mesure, parce que tu peux te faire avoir », dit-il.