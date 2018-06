Un texte de Émile Duchesne

Dans un statut Facebook publié le 5 juin dernier, Rodrigue Wapistan a interpelé les conseillers et les membres de la communauté au sujet de la crise de consommation de métamphétamines qui fait rage à Nutashkuan.

Les métamphétamines amènent des ravages dans la communauté chez nous. Les gens sont inquiets, surtout les aînés. Les grands-mamans m'appellent souvent. Rodrigue Wapistan, chef de Nutashkuan

Rodrigue Wapistan, chef du conseil de bande de Nutashkuan. Photo : Radio-Canada

Pour agir devant cette crise, le chef veut créer un corps de police autochtone financé par les revenus autonomes de sa communauté. Rodrigue Wapistan affirme en avoir assez d'attendre le financement provenant des deux paliers de gouvernements. « Ça fait des années qu'on demande au gouvernement de ramener notre corps de police dans la communauté. Ça avait été fermé en 2006 notre ancien corps de police », rappelle-t-il.

Le chef souhaite mettre sur pied un corps de police autogéré à l'image de celui de la communauté mohawk de Kahnawake. Il estime qu'un corps de police autochtone effectuerait un meilleur travail que la Sureté du Québec.

On a un problème de manque de service, de barrière de la langue, de la méconnaissance des gens et de l'endroit. Rodrigue Wapistan, chef de Nutashkuan

Maison dans la communauté innue de Nutashkuan Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Rodrigue Wapistan veut dégager des revenus supplémentaires en remerciant des consultants qui oeuvrent dans différents domaines pour sa communauté. « On a des consultants qui ne sont d'aucune utilité. Au lieu de les payer, je pourrais mettre l'argent dans le dossier de police »,affirme-t-il.

Une réunion communautaire a été convoquée dans la semaine du 18 juin pour discuter du projet.

Corps de police autogéré ou service de police ?

Selon la professeure au Département de criminologie de l'Université de Montréal, Mylène Jaccoud, la Politique sur la police des Premières nations (PPPN) prévoit deux formes de services policiers dans les communautés autochtones : le service de police et le corps de police autogéré. « Les deux sont soutenus par la PPPN mais ce sont des formes d'ententes qui sont différentes. La première c'est des accords tripartites, le deuxième traite directement avec le conseil de bande ».

Le corps de police autogéré, il relève du conseil de bande tandis que les services de polices, ils ont moins de pouvoir. Mylène Jaccoud, professeur au Département de criminologie de l'Université de Montréal

Mylène Jaccoud est professeure au Département de criminologie de l'Université de Montréal. Photo : Courtoisie

Même s'il est dit « autogéré », ce type de corps de police doit répondre à certaines normes du ministère de la Sécurité publique au niveau de la formation des policiers par exemple. « Ils ne pourraient pas mettre des [citoyens] et dire que ce sont des policiers. Là-dessus ils sont complètement dépendants des formations de l'État ».

Il faudra que ce soit entériné par le ministère de la Sécurité publique. Si tout est conforme, je ne vois pas en quoi il pourrait ne pas mettre en place son corps de police autogéré. Mylène Jaccoud, professeur au Département de criminologie de l'Université de Montréal

Sécurité publique de Uashat-Maliotenam Photo : Radio-Canada

Mylène Jaccoud dénonce un double standard dans l'administration des services de police entre les communautés autochtones et non autochtones. Elle explique que les services de polices autochtones doivent renégocier périodiquement leurs ententes de financement avec les gouvernements. Selon elle, aucune administration non autochtone n'a à faire ce genre de travail. « Moi je ne comprends pas qu'on puisse accepter aujourd'hui dans notre société qu'une communauté ne puisse pas avoir, de façon basique, un service de protection », affirme-t-elle.