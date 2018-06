Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville en collaboration avec Catherine Poisson

Ce véhicule à propulsion entièrement mécanique est le fruit de huit années de travail de l'équipe Chinook de l'ÉTS, qui détient le titre de championne du monde depuis trois ans.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Le capitaine de l'équipe, Olivier De La Durantaye, explique que la plateforme utilisée cette année est longue et profilée et que le poids du bolide fait un peu moins de 90 kilos. « Un véhicule qui va répondre plus vite au changement de vent pour retirer le maximum de puissance de celui-ci », ajoute M. De La Durantaye.

L'intérieur de la voiture Chinook Photo : Radio-Canada

Cette voiture est propulsée à l'aide d'une éolienne qui mesure environ trois mètres de hauteur et est contrôlée de manière électronique, sans aucune alimentation électrique.

Une intelligence artificielle y est partiellement intégrée avec un réseau de neurones, afin de contrôler chacun des paramètres du véhicule et recourir à une puissance maximale.

« On veut remonter le vent »

Cette voiture éolienne fonctionne au gré du vent. « Quand on avance contre le vent, la vitesse du vent s’additionne à celle du véhicule. Donc si je me déplace à 20 km/h avec un vent de 20 km/h, j'ai 40 km/h de vent dans l'éolienne. C'est comme ça qu'on peut générer plus de puissance », affirme le capitaine De La Durantaye.

Le prototype du véhicule éolien Chinook au Colloque de l'industrie éolienne du Québec Photo : Radio-Canada

La compétition internationale Racing Aeolus, organisée par la fondation néerlandaise Wind Energy Events, se déroulera aux Pays-Bas du 23 au 26 août.

Ces étudiants de l'École de technologie supérieure défendront leur titre de champions du monde, pour une quatrième année consécutive.

Le Colloque de l'industrie éolienne québécoise prendra fin le 13 juin à Carleton-sur-Mer.