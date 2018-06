Cette commission entend aujourd'hui l'ex-chef de police afin de formuler un avis qui alimentera la réflexion du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, concernant la possibilité de destituer officiellement Philippe Pichet.

M. Pichet livre ainsi sa version des faits pour la première fois, sept mois après avoir été écarté de son poste à la tête du SPVM.

La réunion se tient à huis clos, mais Radio-Canada a obtenu une copie de son allocution, dans laquelle l'ancien directeur affirme qu’il n’était pas nécessaire de le suspendre pour régler les problèmes du SPVM et que jamais, à sa connaissance, un chef de police montréalais n’a été traité ainsi.

« Vous êtes appelé à faire une recommandation qui aura de graves répercussions sur ma vie personnelle et professionnelle, peut-on lire dans le document. Je vous demande de rendre une décision en conséquence. »

Prenez le temps de réfléchir à comment vous vous sentiriez et à comment vous réagiriez si vous étiez à ma place et que c’est à vous qu’arriverait tout ce qui m’arrive. Philippe Pichet, ex-chef de police de Montréal

Philippe Pichet insiste sur un point : personne ne l’a rencontré pour obtenir sa version des faits depuis sa suspension : ni le ministre Coiteux ni Martin Prud'homme, administrateur provisoire et directeur par intérim du SPVM qui, dans son rapport de mi-mandat, publié récemment, pose un regard sévère sur l'ère Pichet.

Tout au plus a-t-il passé 90 minutes en septembre 2017 avec le commissaire Michel Bouchard, auteur du rapport dévastateur qui a entraîné sa suspension, quelques mois plus tard.

Des problèmes, certes

L’ex-chef du SPVM, qui supervise les agents de sécurité de l’hôtel de ville depuis sa suspension, reconnaît toutefois qu’il y avait d’« importants problèmes » au sein des la Division des affaires internes lorsqu’il est arrivé en poste en août 2015.

« J’ai, dès le moment de ma nomination à titre de directeur du service, mentionné aux autorités compétentes qu’il était souhaitable que les affaires internes soient confiées à une organisation externe afin d’éviter la perception générale du public qu’il est inapproprié que la police enquête sur la police », indique M. Piché dans sa présentation aux élus.

Cela n’a pas été fait, et l’ex-no 1 du SPVM en conclut « qu’il n’était pas nécessaire de me suspendre et qu’il aurait été possible de confier à une ressource externe le dossier des enquêtes des affaires internes ».

Dans son rapport, Michel Bouchard indique que « plusieurs allégations qui auraient dû être enquêtées ne l’ont pas été » par les affaires internes au cours du passage de M. Pichet à la tête du SPVM, ce qui a de toute évidence contribué à sa suspension.

Une première, selon M. Pichet

On comprend à la lecture de la présentation de Philippe Pichet que l’homme n’est pas en mission afin d’être réinstallé dans ses fonctions.

« Depuis le tout premier jour, j’ai été prêt et j’ai confirmé être prêt à discuter d’alternatives à ma destitution et il n’y a jamais à ce jour eu de discussions sérieuses », explique-t-il.

Il dit même avoir l’impression que son passage devant les élus montréalais n’est qu’une formalité et que sa destitution est imminente.

Ce qui le laisse perplexe, par contre, c’est que personne ne lui a expliqué ce qu’il a fait de mal avant d’être suspendu.

« Alors que je n’ai jamais, en aucun temps, été avisé de quelques problèmes ou reproches que ce soit relativement à mon travail, ni été contacté par M. Coiteux ou autres représentants du ministère de la Sécurité publique, j’ai appris le soir du 5 décembre 2017, en écoutant les nouvelles télévisées de fin de journée, que j’allais possiblement être suspendu et que le contenu du rapport de Me Bouchard, dont je n’avais toujours pas reçu copie, était commenté dans les médias », raconte-t-il dans son allocution.

Il conclut en soulignant qu’à sa connaissance, jamais un directeur du SPVM ou un directeur d’un corps de police aussi important n’a été traité de façon aussi injuste.

Avec la collaboration de Pascal Robidas et Julie Marceau