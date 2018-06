Simon Dupuis devra revenir en cour le 16 juillet pour enregistrer son plaidoyer, tout comme Normand Godbout et Raymond Bertrand. Ce dernier était représenté par son avocat.

L'enquête préliminaire de Cédrik Cazzetta-Parent, également absent, aura lieu en janvier 2019. Le tribunal a émis un mandat d'arrestation contre Andrew Boucher qui ne s'est pas présenté en cour et qui n'était pas représenté par un avocat. À part Normand Godbout, qui est du Nouveau-Brunswick, les quatre autres individus sont du Québec.

Différentes accusations

La plupart d'entre eux sont accusés de recyclage et de possession de produits de la criminalité. Certains font face à des accusations de trafic et de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic.

L'enquête J-Thunder de la Gendarmerie royale canadienne, à laquelle la Force policière d'Edmundston a collaboré, a permis jusqu'à maintenant l'arrestation de 14 individus. En marge de cette enquête, la police a saisi 900 000 dollars et 5,5 kg de cocaïne. La drogue proviendrait des Hell's Angels, selon la police.