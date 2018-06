Un texte de Denis-Michel Thibeault

C’était alors le centenaire de la Confédération canadienne et le gouvernement de Pierre Elliot Trudeau investissait afin de venir en aide aux communautés francophones hors Québec.

Selon Jacqueline Blay, auteure de trois livres sur l’histoire du Manitoba français, c’était une époque où le Manitoba se transformait.

Selon elle, « l’Association d’éducation s’est retrouvée dans un monde qui avait changé énormément et elle doit alors changer ses stratégies d’interventions et elle doit laisser les parents s’engager beaucoup plus dans la politique scolaire. »

« Pour faire ça, il faut savoir ce que les gens veulent et acceptent de fermer les portes et revenir sous un autre nom et une nouvelle stratégie », affirme l’auteure qui recevra l’Ordre du Manitoba le 12 juillet.

En 1968, le Manitoba était en plein bouleversement. Une nouvelle génération voulait prendre sa place dans la société, encore affectée par les conséquences du concile Vatican II, et voyait des changements importants être apportés au système d’éducation.

Elle explique que l’Église catholique prenait alors beaucoup de place au sein de l’AÉCFM, « et la société voulait que les choses changent. »

« Le fruit était mûr. On pouvait fermer les portes de l’association et la voir renaître sous une autre forme avec une autre génération en 1968 », raconte Jacqueline Blay, ancienne présidente de la SFM.

« Une communauté extrêmement déprimée »

Des consultations publiques sont conduites pour sonder la population et les premiers rapports sont produits au début de 1968.

L’historienne raconte que ces premiers rapports font le constat d’une « communauté extrêmement déprimée » qui dit ne pas avoir accès aux services qui lui reviennent.

« On a une communauté qui sur le plan économique est en retard », affirme-t-elle.

« À ce moment-là, on a vu que c’était extrêmement important d’écouter ce que les gens avaient à dire », ajoute Mme Blay.

Cependant en décembre 1968, le vent tourne. Le moral au sein de la communauté s’améliore grâce au gouvernement de Pierre Elliott Trudeau qui « injecte alors des fonds pour permettre aux gens de se parler. »

Gérard Pelletier, alors Secrétaire d’État pour le premier ministre, se présente à la fondation de la SFM et encense les francophones du Manitoba.

C’est la première fois qu’on fait un compliment collectif à une communauté. Il y a un regain d’espoir et les choses vont se passer de façon presque joyeuse. Jacqueline Blay

Selon elle, il reste des institutions et un réseau institutionnel important qui « parfois fait l’envie des autres communautés francophones hors Québec » comme la Division scolaire franco-manitobaine, le Conseil jeunesse provincial ou le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba qui ont « vu le jour grâce au leadership de la SFM. »