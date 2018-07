Un texte d'Émilie Parent-Bouchard

Pendant au moins tout l'été, les créations de Caroline Arbour, côtoieront donc celles de marques de prestige européennes comme Cartier, Rolex ou Tudor.

Un article lui est aussi consacré dans le magazine détenu par Birks.

Elle parle de cet accomplissement comme d'un rêve qui devient réalité.

« Pour moi, c'était inattendu et inatteignable. C'est une belle surprise de la vie. Je ne m'attendais pas à être à côté de grandes marques européennes maintenant. Un jour, j'y rêvais, mais pas là. C'est avoir un nouveau point de vente au centre-ville de Montréal qui est la plus grande bijouterie au Canada! », lance-t-elle.

Une série spéciale

La joaillière basée à Amos a d'ailleurs développé une nouvelle série spécialement conçue pour le bijoutier.

Caroline Arbour explique que le scarabée, dont elle parle comme « l'essence de Scaro », y côtoie les abeilles.

Un des bijoux de la collection qui sera disponible chez Birks. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Elle note d'ailleurs que cette collection rejoint les valeurs d'entreprise de Birks.

« En commençant à parler avec Birks, la collection Apothéose est née. Je me suis inspirée de leur univers et du mien, que j'ai jumelés ensemble. Comme Birks protège les abeilles, il y a une fondation pour ça, j'ai jumelé les deux [insectes], j'ai travaillé avec les alvéoles de miel. Donc j'ai vraiment des bijoux où l'on retrouve les deux insectes, le scarabée et l'abeille », explique-t-elle.

New York, Toronto, Vancouver

L'année s'annonce par ailleurs chargée pour Scaro, qui doit notamment exposer ses bijoux à New York, à Toronto et à Vancouver.

2018 marque aussi le 15e anniversaire de l'entreprise, qui doit être célébré en octobre.