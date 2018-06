Du 9 au14 août, Daryn Farrant, Nevada Mogan et Magalie Chinchilla Chaput, trois élèves de Winnipeg, feront partie de la délégation de jeunes ambassadeurs de la langue française réunis à Montréal par l’organisme Le français pour l’avenir.

« C’est super excitant de participer à ce programme », se réjouit Magalie Chinchilla Chaput.

Cette élève du Collège Louis-Riel, qui entrera en 12e année en septembre prochain, a entendu parler du programme des jeunes ambassadeurs par son frère.

« Il m’a dit que ce serait parfait pour moi parce que j’aime rencontrer des gens, voyager, et parler en français », dit-elle.

En effet, la future ambassadrice est déjà très engagée dans le rayonnement de la francophonie au Manitoba.

« Je suis ministre Culturel de mon école, je participe au programme « J’aime ça » dont je suis vice-présidente. Cela réunit des jeunes manitobains ambassadeurs de la communauté, et nous animons des camps de la Division scolaire franco-manitobaine, dans lesquels on encourage la francophonie », énumère celle qui, par ailleurs, fait aussi du bénévolat au sein de la communauté et a travaillé l’été passé à la radio communautaire Envol91.

À Montréal, avec les autres jeunes ambassadeurs, elle pourra se former davantage à la mise en valeur de la langue française et du bilinguisme au travers de l’organisation d’évènements.

À leur retour, Magalie Chinchilla Chaput, Daryn Farrant et Nevada Mogan auront le mandat de célébrer la culture franco-canadienne dans leurs écoles respectives tout au long de l’année scolaire.

Les ambassadrices et leur école : Magalie Chinchilla Chaput - Collège Louis-Riel

Daryn Farrant - Collège Churchill

Nevada Mogan - Collège Jeanne-Sauvé

Avec des informations de Christian Riou