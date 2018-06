Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

Ce projet, mis en place par la Commission scolaire des Chic-Chocs, propose une allocation de 400 $ par mois pour le logement aux étudiants inscrits aux programmes Santé, assistance et soins infirmiers et Plomberie et chauffage.

Le directeur du Centre de formation de la Haute-Gaspésie, Steven Richard, explique que les inscriptions ont pratiquement doublé.

À l’heure actuelle, 17 élèves sont inscrits au programme Plomberie et chauffage et 13 au programme Santé, assistance et soins infirmiers. « C'est une grande augmentation si l'on compare à l'année dernière, où plomberie et chauffage on avait 6 élèves et en Santé, assistance et soins infirmiers on n'a pas été en mesure d'ouvrir le groupe », précise-t-il.

Le but est de favoriser le recrutement de clientèle de l'extérieur de la région de la Haute-Gaspésie dans les deux programmes de formation professionnelle ciblés.

M. Richard constate l'efficacité de cette nouvelle mesure, après avoir reçu l'appel d'un parent d'un élève qui voulait s'assurer que les formations offertes étaient les mêmes que celles données dans la ville de Québec. « Quand il a su qu’il avait un montant d’argent pour venir l’aider ici pour son logement, il a décidé de finalement envoyer son garçon ici, dans notre centre de formation. »

Favoriser la mobilité interrégionale des élèves

Ce projet-pilote correspond avec la nouvelle mesure du gouvernement du Québec de soutien à la mobilité interrégionale pour les élèves.

« On va faire une demande pour que notre projet d’aide au logement puisse cadrer avec cette nouvelle mesure », déclare M. Richard.

Si la demande est acceptée, cette mesure s'ajouterait à l'allocation pour le logement de 400 $ pour l'année scolaire à venir.