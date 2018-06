Samedi dernier, les gouvernements fédéral et du Nouveau-Brunswick, de même que les dirigeants de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, ont annoncé qu'ils investissaient 1 200 000 dollars dans des travaux d'amélioration de l'infrastructure de l'aéroport.

« Ce projet fera en sorte que la circulation aérienne, y compris les services d'ambulance aérienne, se poursuive dans la Péninsule acadienne », a déclaré Wilfred Roussel, ministre de l'Agriculture, des Mines et des Affaires rurales.

La piste de l'Aéroport de la Péninsule sera réparée et agrandie Photo : Radio-Canada/René Landry

La piste sera allongée et le système d'éclairage sera amélioré, entre autres.

Le porte-parole de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne, Cédric Landry, insiste sur l'aspect sécuritaire.

« Qu'on parle du service d'air ambulance ou des incendies, on voyait qu'il y avait certaines lacunes à l'aéroport, reconnaît-il. Des investissements ont été faits dans le passé, mais la piste se détériorait depuis quelques années. Donc, avec l'aide du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral et des membres de la CSR, c'est-à-dire les villes, les villages et les DSL de la Péninsule acadienne, on va s'assurer que la piste puisse accueillir ces services-là en tout temps. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on ait dû fermer la piste par exemple. »