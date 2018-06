Un texte de Sophie Cazenave

Un reportage de Nabi-Alexandre Chartier

Samian a passé une partie de son enfance dans la réserve de Pikogan, près d'Amos. Il est resté très proche de sa grand-mère, avec qui il réapprend la langue algonquine.





À lire aussi : Samian, un homme de famille

Depuis la sortie en 2007 de son premier album, Face à soi-même, il parvient à exprimer les réalités vécues par les Autochtones grâce à ses mots et sa musique.

Le rappeur devenu conférencier se sert désormais de son statut pour encourager les jeunes Autochtones à sortir des réserves et à rêver.

Lorsqu'il s'est rendu à Manawan pour y donner une conférence, en février dernier, on célébrait ce jour-là les funérailles d’une personnalité importante, Leon Newashish. L’école avait été fermée pour l’occasion, mais les jeunes n’ont pas hésité à revenir en soirée pour rencontrer Samian, qui entendait leur offrir « un moment d’écoute et de partage » davantage qu’un cours magistral sur son parcours de vie.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Le rappeur Samian en visite à l'école secondaire Otapi de Manawan

Une adolescence marquée par la délinquance

L’adolescence de Samian n'a pas été sans heurts. Il lui aura fallu une rencontre avec les artisans du Wapikoni mobile pour prendre conscience de son talent. C'est ce qu'il tente de reproduire, à sa manière, dans ses conférences, choisissant des jeunes au hasard parmi les personnes présentes et demandant aux membres de l'assistance de nommer leurs différents talents et qualités.

Ainsi, pendant l’heure et demie qu’il a passée avec les jeunes de Manawan, il a dévoilé des bribes de sa vie, mais il a surtout interrogé ces derniers sur leurs plus grands rêves et leurs plus grandes peurs.

Les réponses, impressionnantes de maturité, font parfois mal à entendre. Comme celle de ce jeune, qui dit que sa plus grande peur est « de ne pas être à la hauteur » et qu'il n'a plus de rêves, à 17 ans.

« Je vais les pousser, je ne vais pas les lâcher »

Avant la rencontre, devant notre inquiétude quant à ses capacités à faire sortir un parterre d’ados de leur mutisme, Samian s’était fait rassurant : « Je vais les pousser, je ne vais pas les lâcher. » Il entendait les faire sortir de leur silence, bien sûr, mais aussi les encourager, les soutenir. Ne pas les laisser tomber.

Et c’est un peu le petit miracle qui s’est produit ce soir-là, à Manawan. Les jeunes présents se sont livrés sans retenue et ont accueilli Samian à bras ouverts.

Quand est arrivé le moment où l'artiste s’apprêtait à parler de ses propres rêves et de ses propres peurs, la jeune fille la plus timide de l’assistance l’a interrompu : « Attends, avant, il faut qu'on te dise tes qualités! » Après un bref moment de silence, les adjectifs se sont mis à fuser dans la salle.

Samian, visiblement ému, nous a expliqué que c'était la première fois en quatre ans de tournée de conférences qu'on retournait le jeu vers lui : « Quelque chose de magique s'est passé à Manawan. »