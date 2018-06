Un texte de Justine Cohendet

Chanel Lalonde a lancé, avec deux autres activistes nord-ontariennes, le mouvement Last Straw Sudbury.

Le 21 juin prochain, les restaurateurs et consommateurs de cette région du Nord de l'Ontario sont invités à ne pas utiliser de pailles en plastique dans leur établissement, l’espace d’une journée.

« C’est vraiment une initiative qui se répand partout au Canada », explique la jeune femme.

Inspiré du mouvement américain éponyme, le défi Last Straw a débuté à Toronto le 21 avril dernier. Selon l’organisme, 150 restaurateurs ont banni les pailles en plastique cette journée-là et « plusieurs d’entre-eux continuent de le faire ».

Depuis, plusieurs villes canadiennes de Calgary à Ottawa en passant par Edmonton et Sudbury ont lancé leurs propres défis.

L’objectif de cette journée sans pailles est de sensibiliser les restaurants comme les clients à ne plus utiliser cet objet que Chanel Lalonde juge « peu utile ».

« La plupart du temps on s’en sert pendant dix minutes et après ça reste dans les centres d’enfouissements de déchets pour une éternité », explique-t-elle.

57 millions de pailles par jour

Selon Last Straw Toronto, au Canada, 57 millions de pailles sont utilisées chaque jour.

Depuis plusieurs jours, Chanel Lalonde écrit des courriels et rencontre les restaurateurs de Sudbury dans l’optique de les convaincre de participer à la journée sans pailles.

« Pour le moment, personne n’a refusé ce défi », raconte-t-elle enthousiasme expliquant qu'au moins cinq restaurateurs se sont engagés à ne pas distribuer de pailles en plastique le 21 juin prochain.