Son coeur s’est mis à battre très fort lorsque, quelque temps après être remontée à ses origines grâce à un service d’analyse génétique, Adriana Brown a trouvé dans sa messagerie un nouveau courriel de la même entreprise, ayant cette fois pour objet « correspondance d’ADN ».

J’ai ouvert le courriel et il disait "Bob Roger, relation parent/enfant ". Alors oui, je me suis assise en pleurs au comptoir de ma cuisine. Ariana Brown

À la suite d'une prise de contact fructueuse, Adriana Brown, ne pouvant résister à l’envie de rencontrer son père biologique, a décidé de le surprendre en allant le rencontrer directement chez lui, à Vancouver.

C’est par un simple « Salut papa » qu’elle se présente lorsque Bob Roger ouvre sa porte. La surprise est telle qu’il faut quelques instants à ce père de six enfants pour réaliser que la femme qui se tient devant lui est le dénouement d’une aventure amoureuse presque cinquante ans plus tôt.

Elle est belle, si belle, et je suis si fière d’elle. Bob Roger

C’est avec beaucoup de chaleur que Bob Roger et sa famille ont accueilli Adriana Brown, qui dit se sentir comme si elle avait « trouvé sa nouvelle famille ».

La dernière pièce du casse-tête

Adriana Brown a été adoptée à l’âge de six semaines. Elle a retrouvé sa mère il y a une dizaine d’années, mais celle-ci ayant elle-même été adoptée, de nombreuses interrogations persistaient sur ses origines.

Toujours à la recherche de son passé Adriana Brown a donc fait appel à la société Ancestry.ca pour en savoir plus sur ses origines ethniques.

Adriana Brown connait à présent sa mère, son père, et ses origines ethniques. Photo : Radio-Canada

C’est cette même raison qui a poussé Bob Roger à entamer des démarches similaires de son côté. Ce père, beau-père et grand-père ne s’attendait pas non plus à découvrir une nouvelle fille.

Une fin heureusement chanceuse

Même si la généalogiste Diane Rogers qualifie de « second souffle » la venue des bases de données d’ADN, elle met en garde les clients des tests ADN contre les mauvaises surprises.

Il y a la possibilité d’entrer en contact avec une famille dont vous n’avez jamais entendu parler, et que vous pourriez hésiter à accepter. Diane Rogers, généalogiste

Le cas d’Adriana Brown et Bob Roger ne fait heureusement pas partie de ces déceptions.

Avec les informations recueillies par Laura Lynch, CBC News