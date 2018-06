L'objectif est de favoriser la chanson francophone tout en valorisant le centre-ville valdorien.

L'événement extérieur gratuit mettra de l'avant la musique country, pop, rock et jazz explique le président de l'événement, Yves Marcotte. « Du jour au lendemain, on a dit on met sur pied quelque chose qui va faire la promotion de la chanson et particulièrement de la chanson francophone parce que c'est quelque chose qui est peu exclusif en province », selon le président.

L'événement se tiendra pendant la vente trottoir de Val-d'Or du 12 au 14 juillet prochain.

Trois spectacles d'envergure seront offerts au parc Albert-Dumais ajoute Yves Marcotte.

« On a comme priorité de faire valoir les artistes locaux, dit-il. C'est le jeune Loïc Trépannier qui va ouvrir le festival. Le vendredi, on est très fier d'être allé chercher Andréanne A. Malette qu'on a connue dans Star Académie. Le samedi 14, c'est un artiste régional très connu aussi, soit Ronald Loiselle de Malartic qui va clôturer le festival. »