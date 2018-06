Peu importe si vous êtes du type à vous prendre des mois d’avance pour dénicher votre hébergement ou à arriver dans une nouvelle ville sans aucune réservation, ces quelques applications vous permettront sans aucun doute de trouver la meilleure option qui s’offre à vous, partout dans le monde.

Un texte de Camille Laventure

Applis pour trouver un hébergement de dernière minute

Dayuse.com

Cette application est très pratique pour les voyageurs qui veulent se remettre du décalage horaire ou qui doivent faire des escales prolongées. Dayuse.com montre des hôtels à proximité ou pour une destination donnée qui offrent la location d’une chambre à l’heure (au lieu de la louer à la nuitée), entre 9 h et 17 h.

Elle trouve aussi son utilité pour les gens d’affaires qui voudraient un espace où travailler pendant un après-midi, ou simplement pour ceux et celles qui logent dans un établissement moins chic et qui désirent profiter de la piscine, du spa ou des autres zones fermées d’un hôtel plus luxueux.

De nombreux filtres permettent aux voyageurs de trouver l’hôtel qui leur convient en fonction de la date et du prix, bien sûr, mais aussi des caractéristiques recherchées (accès à un centre d’entraînement, navette vers l’aéroport, espace de travail…) et du type d’établissement (pour relaxation, affaires, bien-être). Les utilisateurs ont accès à une banque de plus de 3000 établissements dans plus de 100 villes autour du monde.

Prix : gratuit

Langue : en anglais uniquement

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : HotelsByDay (iOS et Android, en anglais), Recharge: Luxury By The Minute (Android uniquement, en anglais)

HotelTonight

Ce qui distingue HotelTonight des autres applications de réservation d’hôtel, c’est sa spécialisation dans les offres de dernière minute, pour des nuitées le soir même ou dans la semaine à venir.

La recherche de chambre est très facile : entrez la destination et la date du séjour, et le tour est joué. HotelTonight donne beaucoup de détails sur chaque hôtel, notamment le prix des restaurants de l’établissement et les inclusions de chaque chambre, et vous apprend même si le complexe est en rénovation.

L’appli a un répertoire de plus de 15 000 établissements répartis dans 35 pays. Les utilisateurs peuvent également ajouter leurs photos et commentaires à la fiche de ces hôtels; c’est une bonne façon d’aider les prochains clients à faire un choix éclairé. Les réservations peuvent se faire pour le soir même jusqu’à 2 h dans la nuit. Attention par contre, car elles ne sont pas remboursables en cas d’annulation.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : HotelQuickly (iOS et Android, en anglais uniquement), One:Night (iOS et Android, en anglais uniquement)

Applis pour trouver un hébergement chez un particulier

Airbnb

Si vous ne connaissez pas encore Airbnb, il est plus que temps de découvrir cette super application qui vous permet de louer des logements, des maisons ou des chambres dans le monde entier. C’est l’un des meilleurs moyens d’économiser sur l’hébergement tout en rencontrant des personnes du coin.

Airbnb fonctionne de la même façon que les autres applis de réservation d’hôtels. L’utilisateur entre la destination, le budget, le nombre de voyageurs (jusqu’à 16!) et le type d’hébergement désiré, puis l’application affiche les résultats de la recherche sous forme de liste ou de carte.

La réservation, le paiement et la communication avec l’hôte se font tous directement sur votre téléphone. Chaque logement contient son propre profil contenant des photos et de l’information sur les inclusions, le quartier et même sur l’hôte. Les politiques d’annulation sont différentes d’un logement à l’autre, il faut donc être vigilant sur ce point.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Couchsurfing Travel App

Le couchsurfing, appelé en français « canapé d’hôte » ou « service loge-trotteur », est une façon de se loger en vacances surtout populaire auprès des jeunes voyageurs. À l’origine, elle consistait simplement à dormir sur le canapé d’un ami ou d’un inconnu.

L’application Couchsurfing Travel App rend ce mode d’hébergement plus accessible : les hôtes - il y en a des centaines de milliers partout dans le monde - proposent leur canapé (ou une chambre), et les voyageurs le louent. C’est l’un des meilleurs moyens d’économiser sur le logement en vacances. Son autre avantage est l’immersion totale dans la culture locale. Les hôtes se font un plaisir de vous donner leurs conseils pour découvrir leur coin de pays.

Si le concept vous semble dangereux, rassurez-vous : l’application est évaluée à 4,7 étoiles sur 5 dans l’App Store et donne accès aux commentaires d’autres locataires pour confirmer qu’il ne s’agit pas d’une escroquerie et que vous n’avez pas affaire à un hôte mal intentionné.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

D’autres applis pour l’hébergement qui valent le téléchargement

Hostelworld

Voici l'appli par excellence pour trouver un lit dans une auberge de jeunesse, où que vous soyez dans le monde. Si le fonctionnement de Hostelworld est assez semblable à toute autre application de réservation d’hébergement, c’est par la variété de son répertoire d'auberges (ainsi que plusieurs hôtels et gîtes touristiques) qu’elle se distingue. En effet, vous avez le choix parmi plus de 36 000 établissements dans plus de 170 pays autour du monde.

Pour chaque offre, l’application présente une évaluation très détaillée des différentes caractéristiques de l’hébergement, avec notamment des scores pour la propreté, l’ambiance, le rapport qualité-prix et la sécurité. Beaucoup d’information additionnelle est également fournie, par exemple le chemin à emprunter à partir de l’aéroport le plus proche, les repas inclus et les activités proposées par l’établissement.

En raison de sa très grande popularité, l’appli Hostelworld peut compter sur les commentaires de nombreux utilisateurs pour vous guider dans votre quête du parfait hébergement. Les filtres de recherche vous permettent en plus de sélectionner précisément le type de propriété et de chambre que vous désirez ainsi que les services offerts par chaque auberge ou hôtel (climatisation, piscine, réception 24 heures sur 24, etc.).

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Hotwire

La beauté de l’application (et du site web) Hotwire est sa fonction Hot Rate Hotel. Elle vous permet de réserver un hébergement sans savoir le nom de l’établissement, une tactique qui fait baisser les prix de façon impressionnante, surtout lorsque vous faites votre recherche à la dernière minute. Le nom vous est révélé une fois la réservation complétée.

Lorsque vous choisissez une offre Hot Rate, Hotwire vous donne le plus de détails possible à propos de l’hôtel, par exemple dans quel quartier il se situe, quelles sont les inclusions dans la chambre et quels services sont disponibles. Vous faites donc un choix éclairé même sans savoir précisément quel sera l’établissement. L’appli vous montre aussi des exemples d’hôtels qui font partie de la catégorie d’hébergement pour vous donner une idée de ce qui vous attend.

Hotwire propose également des hôtels dont le nom est affiché, si vous ne trouvez rien qui fait votre bonheur parmi les offres secrètes.

Prix : gratuit

Langue : en anglais uniquement

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Applis similaires : Travelocity (iOS et Android, offerte en français), Priceline (iOS et Android, en anglais uniquement)

